Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla buluşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, burada flaş bir açıklama yaptı.

Orman yaptığı açıklamada, “Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarıda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz” dedi.

Orman’ın sözlerinin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e gönderme olduğu iddia edildi.

Fikret Orman ayrıca Orman, 12 Ekim’de Adana Demir ile deplasmanda hazırlık maçı oynayıp Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerle buluşacaklarını belirtti.







