Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen sorunları tek tek aşmaya çalıştıklarını söyledi. Hürriyet’e konuşan Ahmet Nur Çebi “Arkadaşlarımla yoğun mesai harcıyoruz. Öyle günler oluyor, uyuyamıyoruz. Beşiktaş’ın iyi olması için var gücümüzü ortaya koyduk. Limit sorunu var. Kurum ve kurallara uymak zorundayız. Bir taraftan ekonomik sorunlar bir taraftan transferler...

‘YÖNETiM OLARAK YOĞUN BiR ÇALIŞMA iÇiNDEYiZ’

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın verdiği liste üzerinde yoğun çalışma içerisindeyiz. Fakat bizim geçmişteki gibi imza, menajerlik parası verecek kadar lüksümüz yok. Bu nedenle yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte ince eleyip sık dokuyoruz. Kimse merak etmesin, eksik olan sağ bek ve forvet bölgelerine en iyi yararlı oyuncuyu monte edeceğiz” dedi.

‘HOCAYLA SÜREKLi iLETiŞiM HALiNDEYiZ’

COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle takımın başında yer alamayan Sergen Yalçın ile telefonla görüştüklerini ve sağlık ekibinin her konuda destek verdiğini belirten Çebi “Hocamız yakın zamanda aramızda olacak. Sürekli telefonla görüşerek takımdaki sorunları çözmek için uğraşıyoruz. 2 isim konusunda çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.