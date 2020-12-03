Ahmet Nur Çebi'nin TRTSPOR'da katıldığı programda kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Rehavete kapılmamalıyız"

Galibiyetler doğal bir sürecin sonucu oldu. Takımda yeni transferler vardı. Trabzonspor galibiyeti, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri gibi hızlı gelişmeler oldu. Takımın yapabileceklerini gördüğüm için Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanabileceğimizi söyledim. Rehavete kapılmamalıyız. Ligde şu anda içinde bulunduğumuz durum; bizi mutlu etmeli, özgüven sağlamalı ama rehavete de kapılmamalıyız.

"Beşiktaş sevdalıları bizi ayakta tuttu"

Ekim ayında yönetime geldiğimizde ödememiz gereken 120-130 milyon ödememiz vardı. Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızda bezginlik hali vardı. Yeniden bir yapılandırma için henüz sözleşme imzalanmadı. Pandemi nedeniyle gelirlerimizin neredeyse yarısı kayıp. Beşiktaş sevdalılarının bağışları bizi ayakta tuttu.

"Ljajic 'Düzeleceğim' dedi"

Ljajic ile ben üç kere konuştum. İlkinde 'Covid süreci beni yordu', ikincide 'Şans bulamıyorum', en son da 'Söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Dördüncüde ne olur bilemiyorum.

"Dorukhan yüzde 90 olumlu"

Dorukhan'la görüşmelerimiz devam ediyor. İmzalar atılmadan bir şey demek doğru olmaz ama bana göre %90 anlamında olumlu olarak bitti. Dorukhan ile konuştum. 'Burada kalmanı istiyorum' dediğimde 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi.

"Fenerbahçe maçı öncesi algı yapmadım"

Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük. Fenerbahçe'ye saygım var, Ali Koç ile iyi ilişkilerim var. Aramızda bir dostluk var. Biz daha önce yenildiğimizde Ali Koç'a 'Çok kötü maç yönetti, canımız yandı' dedim. Ali Koç ise çıkıp 'Çok güzel maç yönetti' dedi.



