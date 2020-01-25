Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi İzmir’de No:1903 cafenin açılışını kongrede başkan Adayı olan Serdal Adalı ile birlikte yaptı. Yöneticilerin de katıldığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın açıklamalarına sert yanıt verirken, Abdullah Avcı'nın ayrılığı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Ayrılığın perde arkasını açıkladı

"Benim açıkçası şahsen beklediğim bir toplantı değildi. Abdullah Avcı yorgun ve mutsuz olduğu halde toplantıya geldim. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafın yollarını ayırmak olacağını ifade ettik. Abdullah Avcı ile herhangi bir özel konuşmamız olmadı."

"Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz . Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak."

Rebocho açıklaması

"2-3 maç daha oynayabilir Rebocho. 3 milyon euro bonservis bedeli ödememiz gerekiyor 20 maçtan fazla oynarsa. Kulübünden opsiyonun kaldırılmasını istedim. Muhtemelen pazartesi olumlu cevap gelecek onunla ilgili."

Fikret Orman'a yanıt

"Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar irite edici ve doğru değil. Orada benimle ilgili doğru dediği tek şey adım. Adım Ahmet Nur Çebi. 15 Şubat'ta ona cevap vereceğim, umarım o gün o da gelir. Fikret Orman, Eylül ayında UEFA'ya vermesi gereken belgeleri neden Ekim sonuna erteledi. Biz geçen 4 ayın borçlarını ödeyerek geldik."