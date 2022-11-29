Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş art arda alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adamla yolları ayırmış ve takımı Şenol Güneş'e emanet etmişti. Tecrübeli hocayla ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkan ve sahadan 5-2'lik zaferle ayhrılan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşısında 2-1 kaybetse de camiaya umut vermişti. Taksim'deki terör olayı nedeniyle Antalyaspor mücadelesi ertelenirken, Dünya Kupası arasına girildi.

Çalışmalar başladı

Güneş'le yeni bir sayfa açan Kara Kartal, Dünya Kupası arası sonrasında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Tüm planlar zirve üzerine yapılırken, devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalar başladı. Beşiktaş yönetimi, basın mensuplarıyla sohbet yemeğinde bir araya gelirken, gelecek adına Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalar yaptı.

'Federasyona resmen ileteceğiz'

Şenol Güneş'in basın toplantısında 'Kadromda görmek isterim' dediği Kayserisporlu Onur Bulut için Siyah-Beyazlılar'ın patronu, "Şimdilik olmazsa olmazımız değil" ifadelerini kullandı. Kademeli olarak düşmesi planlanan ve gelecek sezon 7-4'e geçmesi gerek yabancı sınırı kuralını da desteklediklerini kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayıyı artmamalı. Biz gelecek sezon için 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz" yorumunu yaptı.

'En zor dönem bizim'

Öte yandan Çebi, "Benden daha zor bir dönemde başkanlık yapan olmadı" diyerek özellikle pandemi dönemi ve kulübe başkanlık yapmaya başladığı dönemin zor şartlarının aynı zamana denk gelmesini dile getirdi.



