Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşma yaptı. Çebi, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını gerekirse Beşiktaş için hapis bile yatacağını söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum, koymaya da devam edeceğim. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarına en geç 2 gün içinde cevap veriyorum çünkü bu benim vazifem. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler. Bize gelen hacizlerin en acı olanları kadın voleybol takımımıza gelen hacizlerdir. Hiçbir voleybolcunun hak etmediği kontratlar yapılmış.

Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım. Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere yapalım, temiz yapalım istiyoruz.

Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşuyor. Neden çıktılar bilmiyorum. Beşiktaşlılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim nasip etti, biz de bu yola vesile olduk.

Geçenlerde TFF'nin seminerinde Ulienberg adlı bir danışman Sergen Hocamızın el kol hareketlerini göstermiş onu göstererek yorum yapıyor. Git bakalım Almanya'da yaptırıyorlar mı sana bunu. Amaç belli burada, hakemleri baskı altına almaya çalışmak ama yemezler bunu. Devam ederlerse bu işlere ikinci cevabımız bu kadar yumuşak olmaz. MHK'yi göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getirerek eleştiri yapamazsın. Art niyet arıyorum. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar.

Bütçemiz 65 milyon avro, limitimiz 30 milyon avro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon avro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon avro maaş alırken sana birisi 400 bin avro veriyor. Önce bir utan.

"KULÜBÜN VAZİYETİNİ GÖRENLER VINLADILAR"

Kulüpte maaşlar düzenli ödenmeye başlamış, birileri diyor ki siz ne yaptınız nasıl becerdiniz bu paralar ödenir olur diye birileri akılları sıra dalga geçiyorlar. 110 Milyon TL cebimden koydum, 650 Milyon TL de ailemin geleceğini ortaya koydum! Bunların hepsini Beşiktaş için yaptım. Kimse sizin altınızı oymadı, siz durumu gördünüz ve tüydünüz! Biz kimsenin altını oymadık. Kulübün vaziyetini görenler vınladılar.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı. Bu seneki kadroyu farklı yaptık. Ben kaybetsem, burada duramazdım. Eski yönetim hiç durmadı, hep saldırıyor. Bu kulüpte, bu tür bir şey hiçbir yönetime yapılmadı. Beşiktaş'ta artık Amatör şubeler genel kulüp bütçesinden beslenmeyecek. Ancak o şubeleri biz kendimiz, sponsorlarla birlikte ayakta tutacağız. Bizi çok mutlu eden bir şey daha var. Beşiktaş Koleji'ne gösterilen rağbet bizi çok mutlu ediyor. Okulumuz inşallah belki tarihsel olarak yetişemese de Kabataş Lisesi gibi nitelikli bir güçlü okul haline gelecek. Burası herkese açık, gelsin burada konuşsunlar. Trollere verecekleri parayı Beşiktaş'a versinler.

5 yıllık kontratlar var. Bu kontratları biz yapmadık. Borç artışını azaltmak ve kontrol etmek bizim birinci vazifemiz. Bunlar bitene kadar işimiz sıkıntılı ama bunları omuz omuza beraber aşacağız. Biz geldiğimizde Abdullah Avcı ile takımı 5-6 maç yukarı çektik. Sıkıntı maddiydi, biz o sıkıntıyı aştık ama sonrasında takım kötü gitmeye başladı. Hocaya sorunun ne olduğunu sordum. Hoca bana 'Burada eskiler var, burayı karıştırıyorlar dedi." Kusura bakma Abdullah Hoca, ben bunları söylemek zorundayım çünkü benimle oturup uzlaşmadınız.

Hoca, ‘Benim enerjim bitti.' dedi. O zaman ayrılalım hocam dedim. ‘Siz gönderin beni.' dedi. Peki. 'Türkiye'nin en büyük hocalarından birisiyim. Kontratımda iş bulana kadar yazıyor. Sonrasında zaten ben bunları almayacağım. Abdullah Avcı'yı defalarca aramama rağmen beni avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya. Sen benimle niye konuşmuyorsun?