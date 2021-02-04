Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'un uzun yıllar Beşiktaş formasını giymesini istediğini vurgulayan Çebi, eski hocaları Abdullah Avcı'nın, Siyah Beyazlı ekibe mali olarak zarar vereceğini düşünmediğinin altını çizdi. Çebi, hakemlerden TFF'ye, Sergen Yalçın'nda Abdullah Avcı'ya, Dorukhan Toköz'den transfer sürecine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Yeniden aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini belirten Çebi, ''Tüzüğün bana tanıdığı süre boyunca başarılı şekilde gitmek istiyorum. Sağlığım, sıhhatim ve ekonomim müsaade ettikçe görevimi sürdürmek istiyorum.'' dedi.

'Kulüpler Birliği Başkanı olmak tercihim değil ama...'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Çebi, ''Kulüpler Birliği Başkanı olmak tercihim değil fakat nasıl Beşiktaş'a hizmet etmek bir görevse Türk futboluna hizmet etmek de bir şereftir. Bizden ağabeylik görevi yapmamızı isterlerse, bize karşı tercih varsa, Kulüpler Birliği Başkanı da olurum. İki yükü de omuzlarıma alıp, devam ederim'' ifadelerini kullandı.









'Yaz transfer dönemini başarılı geçirdik'

Yaz transfer döneminde planlamayı iyi yaptıklarını belirten Çebi, ara transfer döneminin riskli bir süreç olduğunu vurguladı, "Yaz transfer dönemini başarılı geçirdik, giden oyuncularımızın yerlerini doldurduk. Ara transfer dönemi ise her zaman risklidir, çok sağlıklı bir dönem değildir. Birçok futbolcu getirmek istersiniz ama getirdikleriniz de birçok takımda yer bulamayan isimler olur. 3-4 ay için şansınız yanınızda değilse, 2-3 yıllık problemli transferler yaparsınız." ifadelerini kullandı.

'Bizim için o da bir transfer sayılır'

Larin'in kendileri için yeni transfer olduğunu vurgulayan Çebi, "Larin başarılı bir süreç geçiriyor, bizim için o da bir transfer sayılır. Hatta Ljajic de öyle. Hocamız onu kazandırmaya çalışıyor." dedi ve ekledi:

'Cenk Tosun kafamdan hiç çıkmadı'

"Cenk Tosun'u yazın transfer etmek istiyorduk ama olmamıştı. Türkiye'den rekor bir bedelle Premier Lig'e giden bir isim. Yazın almak istedik, olmadı. Ancak kafamdan hiç çıkmadı. Mandzukic gibi isimler yazıldı ama ben popülist yaklaşmamayı prensip edindim. Mühim olan, Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği transferleri maddi ve fiziksel olarak yapmak."









'Abdullah Avcı, Beşiktaş'a zarar vermez'

"Abdullah Avcı ile asla 3 yıllık kontrat düşünmezdim. Onlar gidebiliyor ama kulüp eli, kolu bağlı, bunları seyrediyor. Abdullah Avcı, hocamızdır. Türk futboluna hizmet eden ve edecek bir simadır. Sayın Abdullah hocaya, yapmış olduğu kontratın içindeki farkı ödeyeceğimiz yazıyor. Bunlar hukuksal konulardır ama duygusal konulardır da. Onunla inanıyorum ki bir noktaya geleceğiz. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'a zarar vereceğini hiç düşünmüyorum.''

'Dorukhan'ın önünde kontrat var, istiyorsa imza atar'

"Biz Dorukhan'la anlaştık ama menajerleri araya girerek, onun yurt dışında oynama hayalini öne çıkardılar. Dorukhan'ın önünde kontrat var, istiyorsa imza atar, istemiyorsa atmaz. Beşiktaş'ın zararına olacak hiçbir şeyi yapmayız, kontratı önünde. İstiyorsa imza atsın. Bilinen ve tanınan bir futbolcu. Beşiktaş'ta devam etmesini istiyorum. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez. Ya bu ayın sonuna kadar kontrat işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam edecek.''

'Fenerbahçe, bizle görüşmedi'

''Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Dorukhan ve menajeri de yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yere gider."





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'Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarsa, taş üstünde taş bırakmam'

"Hakemlerin yaptıkları iş çok önemli ve değerli. Burada mümkün olduğu kadar adaletli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Şimdi diyorlar ki 'Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar'. Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarsa, taş üstünde taş bırakmam!"

'Ali Şafak Öztürk muhatabım değil!'

"Ali Şafak Öztürk muhatabım değil, çünkü Antalyaspor ile ilişkisi yok. Antalyaspor taraftarı değil. Hangi takımı desteklediği ve hangi takımın kongre üyesi olduğu ortada. Başka kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'a dönsün ya da hangi kulübe aitse gidip taraftarlık yapsın. Camiamızın adını ağzını almamasını telkin olarak kendisine söyleyebilirim."

'Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız'

"Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim. Şu an sözleşme konuşma zamanı değil. Onun da tek odak noktası şampiyonluk. Beşiktaş için en doğru yol, Sergen hocayla yola devam etmektir. O da konsantrasyonunu tamamen şampiyonluğa odaklamış durumda. Bugünün konusunda konuşacağımız tek şey bu. Bunlar içinde konuşacak son konu, kontrat konusu. Sadece onlara çok güvendiğimi söylemekten başka bir görevim yok tesislerde. Onların dertlerini dinleyip, çözmekten başka bir çözümüm yok. Herkes kendi işini yapacak. İşin ekonomisini ben yönetiyorsam, hocam da takımı yönetiyorsa, birbirimizin işine karışmayız."









'Ben bizimle ilgili olanı açıklarım!'

''Transferlerin limitlere uygun olmadığı yönünde söylemler var. Lütfen TFF ve yetkilileri, çıkın ve hangi kulübün limitlerinin ne olduğunu, ne kadar kullanıldığını ve transferlerde kimlere ne kadar verildiğini açıklayın. Böylece herkes rahatlasın. Ben bizimle ilgili olanı açıklarım. Biz limitimizin içinde kaldık ve buna uyum sağlamaya devam ediyoruz. Başka kulüplerin limiti deldiği ifadesinin önüne geçmek gerekiyor.''