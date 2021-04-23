Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Siyah-Beyazlı kulübün patronu Ahmet Nur Çebi, gündeme dair değerlendirmeler yaptı, iddialı mesajlar yolladı. Öncelikle şampiyonluk yarışına değinen Başkan, “3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların ‘Şampiyon biz olacağız’ söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyorlar? 3 puan üstte olmamızın, büyük bir avantaj olduğunun görmezlikten gelinmesine şaşırıyorum. Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip ve takım işidir. Yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte biz inandık, bütün camianın da inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. 13’üncü sıradayken de ’şampiyonuz’ diyordum, şimdi de net şekilde söylüyorum, şampiyon biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı. Çebi şöyle devam etti:

‘Hesap-kitap yapıyorlar’

“Erken şampiyon ilanı yapılmamalı, o havaya girilmemeli derken 2 haftada yaratılan algıdan dolayı neler söylemeye başladık. Diğer rakiplerimize saygımızdan dolayı imtina ederken, artık ben de söylüyorum; Şampiyon biziz. Futbolcularımın da ‘şampiyon biziz’ demesi beni mutlu edecektir. Biz 3 puan önde ve lideriz. Sezon başında küme düşeceğimizi söyleyenler oldu. Şu anda da Beşiktaş’a zarar vermek adına hesap-kitap yapılıyor. Bizim dışımızda 3 puan önde olan takım kim olursa olsun, şampiyon ilan edilmişti. Bize şampiyon demeye dilleri varmıyor. Biz bekleriz, 6 hafta sonra onlara da söyletmesini biliriz!”

‘Herkes kalmak istiyor’

“Ghezzal ve Rosier’i takıma kazandırmak istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor ancak nokta koyduğumuz bir şey yok. Şu an kadrodaki oyuncuların hepsi Beşiktaş’ta kalmak istiyor”

‘Atiba bana rakip olur’

“Atiba maşallah çok iyi. Herhalde bu gidişler genel kurul üyesi olacak. Başkanlığa da aday olur. Onu rakip olarak görmeliyim! Başka rakibimiz yok”

‘Larin’e teklif geldi’

“Larin’i kiralıktan döndüğünde biz kucakladık, imkan verdik. Hocamıza teşekkür ediyorum bununla ilgili. Larin için transfer teklifi geldi, gelecektir de. Sezon bitene kadar asla konuşmam”

‘Cenk’e kapımız açık’

“Cenk önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar ancak toparlanacaktır. Everton ile nasıl bir gelişme sağlanacak bilmiyorum. Cenk ne zaman ben geldim diye kapıyı çalarsa, kapımız ona açık olacak”

‘Rakiplerimize de aynı oyunu bekliyorum’

“Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında olan takımlar da vardı. Bize karşı verdikleri mücadeleyi daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybı yaşadığımız düşme hattındaki rakiplerin oynadığı muhteşem oyunu, diğer rakiplerimizin maçlarında aynı istek ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum. Onların da puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Bu da Beşiktaş’ın şampiyon olması konusunda hesaba kattığım bir konudur.”

‘Bence TFF ve MHK hesap içinde değil’

“TFF ve MHK’nın birilerini şampiyon yapmak için hesap içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK üzerinde şüphelerimiz olduğu anlamına gelmez. Ama bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız. Hata yapan hakemleri de yapmayan haklerim de söylüyoruz. Ben kurumu ve kurulları ayrı yere koydum. Hakem hatalarını hoş görmek, kabullenmek mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş’tır”

‘Takıma 1 aylık dahi borcumuz yok’

“Beşiktaş’ın son 10 yıldır futbolcusuna, teknik kadrosuna borçlu olduğu süre 6 aydan aşağı değilken ilk defa borcu olmayan bir kulüpteyiz. Takdiri Beşiktaşlılara bırakıyorum. Beşiktaş’ın futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur”

‘Demba Ba’nın konuşması lazım’

“Düşme hattındaki pek çok takım şampiyonluk mücadelesi verenlerden can havliyle puan alıyor. Geçen sezon şampiyon olmuş Başakşehir’e bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler, ilginç olaylar. Demba Ba’yı iyi tanırım. Onurlu bir futbolcudur. Sözleşmesinin feshedilmesi beni şaşırtmıştır. Birşey varsa Demba Ba ağzındaki fermuarı açar ve söyleyeceğini söyler. Yoksa da yok olduğunu konuşması lazım. Türk futbolunda alışılagelmiş şeyler değil”

‘Aboubakar istersek burada kalacaktır’

“Aboubakar’ın kontratını ben yaptım. Bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene burada devam edecektir. Opsiyon hakkı da Beşiktaş’ındır. Aboubakar’ın hakkının yendiğini gördüğümüz anda da bunu telafi edecek birisiyim. Beşiktaş istediği takdirde Aboubakar seneye burada olacaktır. Beşiktaş koca bir takımdır. Aboubakarlı veya Aboubakarsız şampiyon oluruz. Bizim için çok kıymetli bir oyucudur. Yok bilerek oynamıyor faan, herkes haddini bilsin. Futbolcularımızın üzerinden oyun oynamasınlar, tepkimiz sert olur”

‘En iyi stada ödül verilsin’

“Erzurum maçında Cenk Tosun sezonu kapattı. Hem kendisi hem Beşiktaş hem de A Milli Takım zarar gördü. TFF’ye öneride bulunmak istiyorum; Her sene en iyi bakımı yapılmış olan stada ödül verilsin ve bir sonraki sene, stat gideri TFF tarafından karşılansın ki, statlar, zeminler bakımsız kalmasın.”