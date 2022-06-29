Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya ve Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah da yer aldılar.

Başkan Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.