Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın antrenmanını izledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Beşiktaş'ın bu akşam tamamladığı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takip etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların çalışmasını takip ettiği sırada teknik direktör Sergen Yalçın’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Çebi, teknik ekibe Kasımpaşa maçında başarılar dilerken, tedavisine devam edilen futbolcular Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.