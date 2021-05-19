Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, zaferini Vodafone Park'ta kutladı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Futbolcularıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarıma, taraftarlarıma, Spor Bakanımıza, federasyon yetkili ve başkanlarına, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi ve ekledi:

'İnanmayanlara rağmen şampiyon Beşiktaş!'

''Bugün Beşiktaş'ımızın 2 tane kupayı aldığı yılın bayramını ve güzelliğini yaşıyoruz. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın, Süleyman Seba'nın ruhları şad olsun. Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş. İnanmayanlara rağmen şampiyon Beşiktaş.''





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