Spor Toto Süper Lig ’in 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş , puanını 32’ye çıkardı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan mücadelenin devre arasında Başkan Ahmet Nur Çebi, soyunma odasına gitti.

Maçı tribünden takip eden ve ilk 45 dakikanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına inen Başkan Çebi, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Oyunculara moral veren Çebi, takımından galibiyet sözü aldı.

Batshuayi ile özel olarak görüşen Ahmet Nur Çebi, Belçikalı golcüye 2. yarı gol atacağına inandığını dile getirdi. (NTV Spor)