Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın eski oyuncusu Demba Ba’nın şimdiki kulübü Başakşehir’in Fenerbahçe’yle oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakılması ve ardından sözleşmesinin fesh edilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda bu konudan da söz eden Çebi, “Demba Ba’yı iyi tanıyorum ve Beşiktaş’a transferinde emeğim var. Kendisinin çok dürüst, onurlu ve başarılı futbolcu olduğunu biliyorum. Hayatı boyunca da bu konularda titiz olduğunu biliyorum. Bu olay (sözleşmesinin fesh edilmesi) beni şaşırtmıştır. Ne olduğunu bilmiyorum. İlginç bir durum. Türk Futbolu’nda pek alışılagelmiş bir olay değil. Dolayısıyla Demba Ba varsa bir şey söyler. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamak gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

‘İyi durumdayım ama kadroda yokum!’

Başkan Çebi’nin, büyük yankı yaratan bu açıklaması sonrasında Demba Ba’nın menacerini arayıp durumla ilgili olarak bilgi aldığı öğrenildi. Oyuncunun temsilcisinin, Çebi’ye, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosunda yer almayan Demba Ba’nın bu karar sebebiyle Başakşehir’in hocası Aykut Kocaman’la bir sözlü tartışma yaşadığını söylediği iletildi. Tecrübeli futbolcunun, “İyi durumdayım ama kadroda yokum. Aylardır oynamayanlar ise kadroda!” çıkışını yaptığı ifade edildi. Bu olay sonrasında tecrübeli golcünün sözleşmesinin fesh edildiği kaydedildi. Bu bilgilerin kendisine aktarılması sonrasında Çebi’nin, Demba Ba’dan yaşananları açıklamasını beklediği bildirildi.

Demba Ba açıkladı!

Geçen yıl 13 golle şampiyonlukta pay sahibi olan bu sezon ise toplamda 9 gol atan Demba Ba'nın daha önce oruç tuma ısrarı nedeniyle Aykut Kocaman ile tartıştığı için kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün sosyal medya hesabından, "Son bir kaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir" paylaşımını yaptı.

Orhan Yıldırım