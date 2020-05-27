Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi cuma gününü bekliyor

Nevzat Demir Tesisleri’nde önceki hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, karantinaya girmiş ve tedavi olmaya başlamıştı. Geçen hafta yapılan son testi negatif çıkan Başkan, 14 günlük tedbir çerçevesinde başlattığı karantinayı cuma günü sonlandıracak. Çebi, ardından Ümraniye’ye gelip teknik ekip ve oyuncularla bir toplantı gerçekleştirecek. Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarasının bu görüşmede oyunculardan yüzde 50 indirim talebini açıklaması bekleniyor.