Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: Talisca dönmek isterse...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında A Spor'un sorularını yanıtladı. Ahmet Nur Çebi, transferden eski yönetimin yaptıklarına, düzenledikleri kampanyadan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri:

Pandemi sadece futbola değil, iş hayatına da dokundu. Yaşamakta olan her insana zarar verdi. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. İş adamları da sponsor olurken zorlanıyorlar. Futbol takımları ve kulüpler, gerçekten israfa son vermeli. Dar imkanlarınızla, genç çocuklarınızla, scout ekibinin bulacağı gençlerle şampiyon olursanız sizin şampiyonluğunuzdur. Bu daha kıymetli şampiyonluklar... Öteki de kıymetli ama esas kıymetli olan budur. Zoru başarmaktır.

Şov yapmayı bırakacağız. Popülist politikaları bırakacağız. Bunun uzun vadede zarar verdiğini görüyoruz. Kendi kaynaklarımızla bu işi yürüteceğiz. Aile için de böyledir, hayat için de...

Bankalar ile yapılan ağır sözleşmeler var. Futbolculara durumumuzu ilettik. Kulüp yoksa futbolcu da yok. Bunu kendilerine ilettik. Sezon bittiğinde futbolcularla oturup konuşacağız. Umarım pozitif gelişmeler olur.

Karşılaştığım tabloda, büyüyen borçlarımıza karşılık bankalara temlik verildiğini gördük. Bunu gerçekten bilmiyorduk. Sen de buradaydın, diye soruyorlar. Bunu geçenlerde bir ağabeyim ifade etti. Ona ben bir şey sordum. O da bilmiyor. Ona da sorarlar o zaman.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ 'ÇEBİ KABAK TADI VERDİ' DEMİŞ"

Futbol dışında çalışıyorsanız, bilmezsiniz. Haberdar olmadığım konular vardı. Yorumcu bir arkadaş, eskiden Beşiktaş'ta çalışıyordu. Çebi kabak tadı verdi demiş. Bunu bilerek gelmedim ben. Bankalarla yapılan sözleşmede bütün gelirlerin temlik edildiğini bilemem. Yaptım, ettim, transfer yaptım, kupayı kaldırdım, poz verdim, eve gittim. Böyle bir şey yok artık. Geçmiş konuşulacak. Beşiktaş'ı yönetenler, geçmişi denetleyecek. Yapacağımız hataların bedelini, maddi ve manevi ödeyeceğiz. Sonuçta ne yapıyorum, kaçtım mı, bıraktım mı, yine buradayım. Geçmişten bahsedeceğim, bırakmayacağım. Denetletiyoruz. Varsa kusur, ben de dahil, hesap verilecek. Gelecek yönetimler bilmeli ki, yapılacak icraatler denetlenir. Bu vizyonu ortaya koydum.

"ÜMRANİYE'YE GEÇİNCE BILIC, ŞENOL GÜNEŞ VE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIK"

Kulübe ilk geldiğimizde 14 ay uğraştık. Bu stadyumu yıktık, yaptık. 3 ay burayla uğraştık. Benim yaptığım 3-4 ihale vardır. Sonrasının benle alakası yok. Ben icrada değildim. Ümraniye'ye görevlendirildim. Slaven Bilic, Şenol Güneş ve şampiyonluklar.

Son 3 yılda transferde olmadım. Fikret Orman'ın son seçiminde, icra kurulu başkanlığına getirildim. Çimdir, odur, budur bunlarla uğraştım. İcranın borçlanma yetkisi yoktur. Sorumluluktan kaçmıyorum. Allah iftiradan korusun. Mahkemeye gittim. Orada açıklanacak.

"MUHALEFETTEN 1 TANE DESTEK YOK"

Sürekli muhalefet. Geleli 3 ay oldu. Pandemi geldi. Bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla, eski dostlarıyla rahatsız ediyorlar. Ben içimizde bulunduğumuz durumu anlatacağım. Anlatmazsam nasıl yardım isteyeceğim. Muhalefetten 1 tane destek yok kampanyaya. Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir.

Kulübü borçlandırarak pahalı futbolcuları Türkiye'ye getirip, şov yapmak yerine, öz kaynak daha değerli. Hepimiz şov yapmayı bırakmalıyız.

Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Faaliyete para kalmıyor.

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile şartlar uyarsa devam edeceğiz. Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocamdan da isimleri henüz net alamadım. İstemedikleri varsa ayrılacağız.

Hayat devam ediyor. Altyapıdan gelen 2-3 çocuğumuzu oynatmak. 2 çocuğumuz oynadı, ben beğendim. Scout ekibinin marifeti önemli. Kimsenin görmediklerini görmeliler. Onları ucuzdan alıp, oynatıp, pahalıya satmak. Futbolcuda ahlak önemli...

Futbolcu 31 yaşına gelmiş, 3 yıllık sözleşme imzalıyorsunuz, adam defteri kapatıyor. Bay bay sonra. Bu işler bitti artık.

Kulübün 6 ay, 1 yıl akıcı bir gelire ihtiyacı var. 3 milyar borç, faizi 450 milyon TL. Faaliyetlerin ve giderlerin aşağıya inmesi lazım.

Ben umut tacirliği yapamıyorum. Beceremiyorum. Sabra ihtiyacım var. Ben buraya geldim, enkaz edebiyatı diyorlar ama nasıl yapacağım. Elektrik parasını bile zor bir araya getiriyorum.

"ABDULLAH AVCI TAZMİNATTAN VAZGEÇERSE..."

Abdullah Avcı, 30 milyon TL tazminatımdan vazgeçtim derse teşekkür ederim kendisine ama bunu deme mecburiyeti yok. Kulüp, iş bulana kadar maaşını ödemekle mükellef.

"TALISCA DÖNMEK İSTİYORSA"

Talisca dönmek istiyorsa ve ekonomik şartlara uyarsa Beşiktaş'ta oynamasını isterim. Ancak Quaresma defteri kapandı. Artık genç çocuklara, gelir getirecek futbolculara yöneliyoruz.