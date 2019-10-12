Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Adalı, seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

İşte Serdal Adalı'nın basın mensuplarıyla yaptığı sohbetten öne çıkan açıklamaları:

Ben kimsenin devamı değilim. Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim. Beşiktaş'ın en büyük projesi birlik beraberlik. Bu camianın parçalanmışlığını toplamamız lazım. Taraftarlar kulüpten kopuk. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizle uğraşmaktan dışarı ile mücadele edemez hale geldik.

Mali tabloya göre içinde olduğumuz bu durumu nasıl çözeceğimizin planını yapmadan 'adayım' demek istemedim. Pazar seçim, pazartesi paraya ihtiyaç var. Her adayın bundan bilgisi var.

Seçim süreci boyunca kendim ve hiçbir adayın futbol takımı üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum.

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta korkunç tablo!

"TRANSFER YAPACAĞIZ"

Ocak ayında transfer yapacağız. Bana göre bu takım iyi gidecek çok iyi futbolcu topluluğu var. Avrupa'nın 3. liginden futbolcu alıp gelmedik. Mali yapıdan buralara geleceğini biliyordum. Dışarıda kalsam avantaj olacağını biliyordum. 6 ay bu yönetimle çalıştım diye beni suçlayacaklarını sanmıyorum. Şahsım adına suçlayacakları bir şey bulamıyorum.

6 ay çalışan mı bu yönetimin devamı, 6,5 yıl mı çalışan devamıdır. Parayı buluruz sıkıntılar geçer, iç huzuru bulmak zor.

"GEÇTİĞİMİZ 7 YILI İNCELETTİRECEĞİZ"

Hesap sorma işini 10 yıldır dinliyoruz. Başkan olduğumda bu geçtiğimiz 7 yılı inceleteceğim. Kendi dönemim de dahil. En ufak bir şey göreyim, gereğini yaparım. Simit ayran yiyerek para biriktirip maça gelecek benim taraftarım, bir diğer taraftan da yanlış işler dönecek. Benim karakterim böyle bir şeye izin vermez.

Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şekilde katkı yapar. Mevcut markaların bir şekilde güncellenmesini isteyeceğiz. Beşiktaş'a gelir getirecek projeler yapacağız. Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız. Öz kaynak düzenine dönmediğimiz sürece bu futbol giderleri düşmeyecek. En büyük projemiz öz kaynak düzenine dönüş. On sene önce verdiğim para var 6 milyon 700. Bir kere sormadım. Paranın geri kalan kısmı ile Beşiktaş akademisini ben yapacağım, Kazanamasam bile gene yapacağım.

Yönetime futboldan anlayan, futbolun içinden gelmiş Beşiktaş'ta oynamış birini alıp futbolu ona teslim edeceğim.

"QUARESMA DÖNEBİLİR"

Quaresmayı çok severim. Beşiktaş'a gelmeden önce de hayranıydım. İlk geldiğinde kendi çocuğumdan çok onla ilgilendim. Yeni yönetim geldiğinde hak etmediği gibi gönderdiler. Yine ben yolcu ettim. Nasıl getirdiysek öyle uğurlamak Beşiktaşlı duruşumuzda olan bir şey. Şampiyonlukta faydası oldu. Belki antrenör olarak geri döner.

QUARESMA'YLA AYRILIK SÜRECİ

"Eşimle sıkıntılarım var, gitmek istiyorum" dedi. Duydum ki karısı eşyalarını toplamış, son güne kadar 'gideceğim' dedi. Son gün 'kalıyorum' dedi. Sezon bitti, tekrar konuştuk. Bir 'gideceğim' bir 'gitmeyeceğim'. Ben de dedim ki 'Sen gidecekmişsin gibi program yağacağım', 'Tamam' dedi. Yönetim olarak ayrılık kararı aldık, son talep haricinde tüm talepler ondan geldi. Gittiği zaman bir alacağı yoktu.

Burası Beşiktaş. Kimse kusura bakmayacak. Bu hafta kalıyım, haftaya gideyim, karım istemedi. Büyük ihtimalle menajeri kafasını karıştırdı. 600 bin eurosunu biz ödedik.

Süleyman Hatısaru

Bu haberi de okudular Abdullah Avcı istifa edecek mi?