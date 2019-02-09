Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyle aradaki farkı azalttı.

Aldığı galibiyetle puanını 36’ya yükselten Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını 9’a indirdi.

Burak golle tanıştı

Bursaspor maçının 40. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altındaki ikinci döneminde golle tanıştı. Yaklaşık 12 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş forması giyen ve geceyi 2 golle tamamlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 11 yıl 3 ay 19 gün sonra fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş forması giyerken son golünü eski takımı Trabzonspor’a karşı 20 Ekim 2007 tarihinde deplasmanda kaydetmişti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Burak Yılmaz" diye tezahüratta bulunurken, maç sonu "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı da golcü futbolcu yaptırdı.

Rekabetteki 100. maç Beşiktaş’ın

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan 100. maçtan siyah-beyazlı ekip galip ayrıldı. İki takım arasında 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 100 lig maçından 46’sını Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 38 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ayrıca Beşiktaş, Bursaspor karşısında son 12 maçı kaybetmedi.

İki maç sonra kalesini gole kapattı

Beşiktaş, Süper Lig’de iki maç aranın ardından kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı. Bursaspor mücadelesi aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon gol yemediği beşinci müsabaka oldu.