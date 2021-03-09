Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (10 Mart) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.