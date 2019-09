Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Başakşehir 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak istiyor. Sezona kötü başlayan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde. Süper Lig’in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Maçın başlama saati olan 20.00'den itibaren de Beşiktaş - Başakşehir canlı yayın seçenekleri ve canlı izle linki de haberimizde.

Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmanın ilk 11'leri

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup’un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco’nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson’un forma giymesi bekleniyor.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4’ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

Medipol Başakşehir karşısında zorlanıyor

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i sadece 5 kez yenebildi.

İki ekip arasında 22’si Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7’sini Medipol Başakşehir, 5’ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

Sahasında 13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park’taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de 2-1’lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.