Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Başakşehir ise şampiyonluk yolunda Beşiktaş deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor. Süper Lig’de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano bu önemli maçın kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.

Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.00’da başladıve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak. İki takım arasındaki bu önemli mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma’dan yoksun maça çıkacak Beşiktaş’ta, Adriano Correia ise son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, yarınki maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu, karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Güneş-Avcı rekabetinde 17. buluşma

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.

İlk randevu Türkiye Kupası’nda

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 8. kez karşılaşacak. Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı’nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Avcı son 6 maçta kaybetmedi

İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı’nın üstünlüğü görülüyor.

Avcı, Şenol Güneş’e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş’e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda Avcı’nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.