Beşiktaş-Başakşehir maçında as kaleciler yok!

Beşiktaş’ın Başakşehir’i konuk ettiği mücadeleye siyah-beyazlı ekip kalede Utku ile sahaya çıkarken, Başakşehir’in kalesini ise Volkan Babacan korudu. Beşiktaş’ın Gaziantep deplasmanında boy gösterdiği mücadelede kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Ersin Destanoğlu, cezası nedeniyle Başakşehir’e karşı forma giyemezken, konuk ekipte de A Milli Takım kalesini de koruyan başarılı file bekçisi Mert Günok kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon 4 Türkiye Kupası maçında oynayan ve ligin son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyen Volkan Babacan ilk 11’de sahaya çıktı. Volkan bu sezon ilk kez süre aldı.







