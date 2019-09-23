Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi son dakika!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Başakşehir'in hocası Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a önemli açıklamalar yaptı. Kartal'ın teknik patronu Avcı, "Bugün burada olmamızın en önemli etkenlerinden birisi. Oyuncu kalitesi yüksek takımlarından birisi. Tamamen nasıl kazanabiliriz, neler yapabiliriz üzerine çalıştık. Bugün kazanıp yukarı doğru adım atma niyetindeyiz" diye konuştu.

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5 haftayı değerlendirdi

Avcı 5 haftalık genel bir değerlendirme de yaparak, "Beşiktaş'a gelirken Beşiktaş'ın zorluklarını bilerek geldik. Milli takımın santrforu bugün ilk kez bizimle birlikte oluyor. Cezalar, sakatlıklar... Bunlara da bakmak lazım. Bu gemiyi limana biz yanaştıracağız. Onun için biz çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyor. Haftaya Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bugün kazanıp, önümüze daha sağlıklı bakmak istiyoruz" dedi.

Buruk: Kaybedecek bir şey yok

Vodafone Park'taki kritik karşılaşma öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Buruk, "Abdullah Avcı çok değerli bir futbol adamı, çok başarılı yıllar geçirdi. Bu ülkenin ihtiyacı olan futbol adamlarından biri. Çok başarılı bulduğum bir insan. Burada kazanan, 7 puana ulaşıp diğer takımları yakalıyor. Kimsenin kimseyi rahat yenemediği bir lig görüyoruz, ligin sonuna kadar da böyle devam edecek. İki takımın da kaybedeceği bir şey yok, biz kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.