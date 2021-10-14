Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş , Süper Lig ’in 9. haftasında, yarın (15 Ekim) saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşacak.