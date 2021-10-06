Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, yenileme çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Üç grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip, Oğuzhan ve Mert’ten oluşan takım, ayak tenisi maçını 2-1 kazandı.

Beşiktaş , Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (7 Ekim) saat 14.00’te U-19 Akademi Takımı ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.