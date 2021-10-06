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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

06 Ekim 2021, Çarşamba 13:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, yenileme çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Üç grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip, Oğuzhan ve Mert’ten oluşan takım, ayak tenisi maçını 2-1 kazandı.

Beşiktaş , Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (7 Ekim) saat 14.00’te U-19 Akademi Takımı ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.

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