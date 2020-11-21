Beşiktaş - Başakşehir maç sonucu: 3-2

Milli ara sonrasında Beşiktaş , Süper Lig ’in 9. haftasının en önemli maçında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yaptı. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Maça iki takımda ortada bir oyun sergileyerek başladı. İlk dakikalarda iki takım da etkisiz bir oyun sergiledi.

11. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka alana giden topa boş pozisyonda olan Dorukhan Toköz vurdu, ancak top üstten auta çıktı. Dakika 18'de Başakşehir tehlikeli geldi. Bolingoli verkaçla ceza sahasında çizgiye indi ve dışarıda Visca'ya çıkardı. Visca şutunu attı, Utku topu kornere çeldi.

Maçın 36. dakikasında Rıdvan Yılmaz, orta alanda savunmanın arkasına topu gönderdi. Ceza sahasının solunda Dorukhan yükselen topu kafayla içeri gönderdi. Boş pozisyonda olan Larin net fırsatı değerlendiremedi ve auta attı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

SERGEN YALÇIN SARI KART GÖRDÜ

Dakika 42'de yaşanan bir pozisyona Sergen Yalçın tepki gösterdi ve hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

43'te Rachid Ghezzal yaklaşık 25 metreden frikiği kullandı, top yandan auta çıktı.

İLK GOL 44'TE GELDİ

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Ghezzal sağ kanattan korneri kullandı. Arka direkte bulunan Atiba Hutchinson boş kaleye topu gönderdi ve Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

ART ARDA GELEN GOLLER

45+1'de Beşiktaş kontratağa kalktı. Mensah, bindirme yapan Atiba'ya pasını attı. Atiba topla birlikte ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kanadalı futbolcu daha müsait pozisyonda olan Larin'e pasını attı. Larin müsait pozisyonda golü atarak durumu 2-0'a getirdi. Larin Beşiktaş formasıyla bu sezon 5. golüne imza atmış oldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

BAŞAKŞEHİR OYUNU DENGELEDİ

Başakşehir ikinci yarıya Chadli ve Giuliano'yu oyuna alarak başladı. Oyuncu değişiklikleri de etkisini gösterdi ve konuk ekip Beşiktaş kalesine tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

UTKU GOLÜ ENGELLEDİ

Maçın 53. dakikasında Başakşehir Demba Ba ile net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan arka alana doğru yapılan ortaya Skrtel kafasıyla müsait pozisyondaki Demba Ba'ya attı. Demba Ba şutunu attı ancak kaleci Utku harika bir kurtarış yaptı.

PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI, VAR SERBEST VURUŞ VERDİ

Dakika 63'ü gösterdiğinde Rafael ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın kontrolü sonrasında topun çizgi dışında olduğu görüldü ve Başakşehir serbest vuruş kullandı.

MAÇIN KIRILMA ANI

Başakşehir 66. dakikada yine tehlikeli geldi. İkinci yarıda oyuna giren Chadli ceza sahasının solundan içeriye doğru çalımlarla girdi. Pasını attı, Demba Ba şutunu attı top üst direkten geri döndü.

DORUKHAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Dorukhan Toköz, 68. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü ve ceza sınırında olduğu için Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

MEHMET TOPAL KIZARDI

Dakika 71'i gösterdiğinde Aboubakar şutunu attı, top Mehmet Topal'ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Topal da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ABOUBAKAR PENALTIDAN ATTI

72. dakikada topun başına gelen Aboubakar, skoru 3-0'a getirdi.

YİNE GULBRANDSEN

Başakşehir'de oyuna sonradan dahil olan Gulbrandsen 81. dakikada şık bir vuruşla durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Gulbrandsen durumu 3-2'ye getirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 13 puanla 7. sıraya yükseldi.