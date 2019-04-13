Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Karşılaşma öncesi rakibinin 11 puan gerisinde bulunan Siyah-Beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1'lik galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Atiba ve Burak Yılmaz kaydederken, Başakşehir'in tek golünü Robinho kaydetti.

Kartal, zirvede yer alan rakibini mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4'e çıkarırken, Başakşehir, 1 Aralık 2018'de sahasında kaybettiği Sivasspor maçının ardından tam 13 maç sonra ligde kaybetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53'e yükseltirken maç fazlasıyla Galatasaray'la puan farkını 2'ye düşürdü, liderle fark 8'e indi. Başakşehir ise 61 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar...

Karşılaşma başladı.

7. dakikada maçtaki ilk tehlikeyi Beşiktaş yarattı. Gökhan Gönül, sağ kanattan Başakşehir ceza sahasına sert bir top gönderdi. Altıpas üzerinde oluşan karambolde Burak Yılmaz topa hamle yaptı ancak Başakşehir savunmacıları topu son anda kornere gönderdi.

8. dakikada bu kez Başakşehir tehlikeli geldi. İrfan Can Kahveci, sağ kanatta bulunan arkadaşı Visca'ya topu gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti ancak savunmadan seken top kornere gitti.

19. dakikada Caner Erkin, Emre Belözoğlu'na yaptığı sert hareket sonrası Cüneyt Çakır'dan maçtaki ilk sarı kartı gördü.

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Karius'tan üst üste kurtarışlar

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Medipol Başakşehir maçtaki en net pozisyonu buldu. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Robinho ceza sahasında Mirin'le 1'e 1 kaldı. Brezilyalı yıldız güzel bir hareketle rakibinden kurtuldu ve koşu yapan Visca'ya topu çıkardı. Visca müsait durumda şutunu attı ancak Karius kalesini gole kapadı. Pozisyonun devamında kullanılan kornerde Attamah bomboş pozisyonda kafayı vurdu ancak Karius bir kez daha gole engel oldu.

24. dakikada Başakşehir bir net pozisyon daha buldu. Ceza sahası içinde Eljero Elia'nın şutu savunmadan sekip kaleye doğru yöneldi ancak Karius kalesinde adeta devleşerek bu pozisyonu da çıkarmayı başardı.

Robinho takımını öne geçirdi!

GOL! 35. dakikada Medipol Başakşehir üst üste pozisyonların ardından aradığı golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, ceza sahasına koşu yapan Robinho'ya müthiş bir pas attı, Brezilyalı yıldız bomboş pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

38'de Eljero Elia, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası maçtaki ikinci sarı kartı gördü.

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Atiba devre bitmeden dengeyi getirdi!

Beşiktaş, 42'nci dakikada beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan kullanılan kornerde Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu, Mert'ten seken topu Atiba filelerle buluşturdu: 1-1.

45+1'de Beşiktaş öne geçmek adına çok iyi bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan, sağ ayağıyla sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

45+2'de Burak Yılmaz, hakem Cüneyt Çakır'a itirazından dolayı sarı kart gören oyuncular arasına girdi.

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İkinci yarı başladı.

Burak'tan müthiş gol!

52. dakikada Beşiktaş geriden gelerek üstünlüğü yakalayan golu buldu. Sağ kanattan yapılan ortada Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden müthiş bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1.

Başakşehir 55. dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Beşiktaş ceza sahasında oluşan karambolde Visca öne çıkan Karius'un üstünden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top auta gitti.

58. dakikada Edin Visca, kazanılan serbest vuruşta çok uzaklardan kaleyi yokladı ancak Karius topu tokatlamayı başardı.

61'de sakatlanan Gary Medel'in yerine Shinji Kagawa oyuna dahil oldu.

62'nci dakikada kullanılan kornerde Dorukhan'ın kafa vuruşunu Mert Günok güçlükle kornere çeldi.

Kagawa'dan klas aşırtma

65. dakikada Beşiktaş'ta Kagawa, ceza sahası dışından müthiş bir aşırtma yaptı ancak Mert Günok'u aşan top üst ağlarda kaldı.

Başakşehir'de Arda Turan, İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.

73. dakikada Elia'nın yerine Demba Ba oyuna girdi.

75'te kullanılan korner sonrasında seken topu önünde bulan Caner Erkin, ceza yayı önünde bekletmeden sol ayağıyla topu kaleye gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.

76'da Orta sahada Emre Belözoğlu, Atiba Hutchinson'ı formasından çekince hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart gördü.

81. dakikada Ceza alanında topla buluşan Adem Ljajic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

84'üncü dakikada Jeremain Lens'in yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

87'de Robinho'nun yerine Napeolini oyuna dahil oldu.

90+2'de Beşiktaş'ta Güven Yalçın penaltı noktasından vurduğu kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Başakşehir 90+5'te kaçırdı!

90+5. dakikada akıllara durgunluk veren bir gol kaçtı. Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şut önce Beşiktaş savunmasına çarptı, kaleye giden Karius'un bacak arasından geçti ve yöne değiştirerek kornere gitti.

Başakşehir devamında kullandığı kornerde istediğini bulamadı ve karşılaşma 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Beşiktaş-Başakşehir 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

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MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarın Ongun üstlendi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir karşısında geçen hafta deplasman 7-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi diğer maçlarda olduğu gibi Karius'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Medel'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba-Dorukhan ikilisini görevlendiren Güneş, bu iki oyuncunun önünde Lens, Ljajic ve Caner Erkin'e şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın santrfor bölgesinde tercihi de Burak Yılmaz oldu.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i şöyle: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak.

QUARESMA VE MUSTAFA PEKTEMEK KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu geçen hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almamıştı. Quaresma ve Mustafa Pektemek, son olarak Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almıştı. O mücadelede Ricardo Quaresma 90 dakikada sahada kalırken, Mustafa Pektemek ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayıp, forma şansı bulamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İLK 11'DEKİ 2 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah beyazlı ekipte Medipol Başakşehir maçı öncesinde ilk 11'deki iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gary Medel ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ceza sınırında olan diğer isim Ricardo Quaresma ise maç kadrosunda bulunmuyor.

ABDULLAH AVCI'DAN ATİKER KONYASPOR 11'İ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam savunmada Caiçara, Mahmut, Attamah ve Clichy'e şans verdi. Orta ikiliyi Emre Belözoğlu ve İrfan Can'dan oluşturan Avcı, hücum hattını ise Visca, Mossoro ve Elia'dan oluşturdu. Avcı'nın forvet hattındaki tercihi ise son haftalarda olduğu Brezilyalı yıldız Robinho oldu.

Medipol Başakşehir şu ilk 11 ile sahada yer aldı: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

BAŞAKŞEHİR'DE ARDA VE GÖKHAN DÖNDÜ, EPUREANU YOK

Turuncu lacivertli ekipte Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında kadroya dahil etmediği Arda Turan ve Gökhan İnler'i Beşiktaş maçının kadrosuna dahil etti. İki futbolcu da bir haftalık aranın ardından kadrodaki yerlerini aldı. Öte yandan uzun süredir sakat olan Moldovalı futbolcu Alexander Epureanu ise Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.

CAN BARTU UNUTULMADI

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu da unutulmadı. Mücadele öncesinde Vodafone Park'ta Bartu için saygı duruşunda bulunuldu.