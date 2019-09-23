Beşiktaş - Başakşehir maç özeti: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. hafta maçında Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 84. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan atarken, Başakşehir'in golü ise 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Başakşehir puanlarını 5'e yükseltti.

Beşiktaş gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇTAN DAKİKALAR...

Maçın 7. dakikasında Burak Yılmaz, 8. dakikasında ise Mahmut Tekdemir sarı kart gördü!

34. dakika maç golsüz devam ediyor. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi...

GOOOOOL - Medipol Başakşehir Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti

65.Dakikada Doughas'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

69.Dakikada Diaby oyundan çıkarken yerine Orkan Çınar girdi.

74.Dakikada maçın tek golünü atan Crivelli'nin yerine Mehmet Topal oyuna girdi.

Maçın 82. dakikasında Burak Yılmaz yerde kaldı ve VAR incelemesi için kenara gitti.

Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOOOOOL - 84. dakikada Topun başına geçen Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.