Beşiktaş - Başakşehir (CANLI İZLE) beIN SPORTS

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi kritik zamanlar geçiren Abdullah Avcı ve ekibi için büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışı verdiği sezonun ardından yeni bir teknik direktör ve yenilenmiş bir kadro ile Süper Lig macerasına başlayan Başakşehir'de de durumlar çok parlak değil. Her iki ekip de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilmiş durumda. Bu şartlarda oynanacak kritik mücadelenin yayın bilgileri de merak ediliyor. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı yayın bilgisi ve 'canlı izle' linkinin detaylarına, her iki ekibin muhtemel 11'leri, istatistikleri ve diğer detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı olararak ekranlara gelecek. Beşiktaş - Başakşehir maçını digiturkplay aboneleri, aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Loris Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz (Güven Yalçın)

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gaël Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Robinho), Enzo Crivelli

Beşiktaş - Başakşehir istatistikleri

• Beşiktaş'ın Başakşehir'e ligde attığı son 11 golün 9’u maçların ikinci yarılarında geldi.

• Başakşehir bu sezon dört haftada hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

• Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 16 maçın sadece 3’ünü kazanabildi.

• Misli.com’da bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin birçoğu Beşiktaş galibiyetinden yana. İkinci öne çıkan bahis ise iki takımın da gol bulacağı yönünde (KG VAR)

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunlarında ise “ Sıradaki gol” ve “Ev sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst seçenekleri yer alıyor.