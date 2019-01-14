Ryan Babel'in yerine transfer yapılacak mı? Cevabı merak edilen bu sorunun yanıtı, teknik direktör Şenol Güneş'ten geldi. Hollandalı oyuncunun Fulham'a transferi sonrası yönetim kurulu ile görüşen Güneş, Babel'in görev yaptığı sol açık pozisyonuna transfer istemediğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam Babel'in yokluğunda Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi kanat oyuncularının yanı sıra Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ı hücum hattının solunda değerlendireceğini aktardı.

Babel'in yerine Schalke 04'den Yevhen Konoplyanka ve Paris Saint-Germain'den Maxim Choupo-Moting'i gündemine alan transfer komitesi, Güneş'in raporu sonrası beklemeye geçti.

Yönetim kurulu, ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılan başka bir isim olmaması durumunda, sağ bek transferi yaparak ikinci yarının kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor. (Ntvspor)