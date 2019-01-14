Beşiktaş Babel'in yerine transfer yapacak mı?

Beşiktaş, Ryan Babel'in boşluğunu boşluğunu kadrosundan doldurmayı planlıyor. Yönetim kurulu ile görüşen teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in yerine transfer istemediğini söyledi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 17:17
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Beşiktaş Babel'in yerine transfer yapacak mı?

Ryan Babel'in yerine transfer yapılacak mı? Cevabı merak edilen bu sorunun yanıtı, teknik direktör Şenol Güneş'ten geldi. Hollandalı oyuncunun Fulham'a transferi sonrası yönetim kurulu ile görüşen Güneş, Babel'in görev yaptığı sol açık pozisyonuna transfer istemediğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam Babel'in yokluğunda Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi kanat oyuncularının yanı sıra Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ı hücum hattının solunda değerlendireceğini aktardı.

Babel'in yerine Schalke 04'den Yevhen Konoplyanka ve Paris Saint-Germain'den Maxim Choupo-Moting'i gündemine alan transfer komitesi, Güneş'in raporu sonrası beklemeye geçti.

Yönetim kurulu, ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılan başka bir isim olmaması durumunda, sağ bek transferi yaparak ikinci yarının kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.  (Ntvspor)

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