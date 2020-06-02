Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı savunma oyuncusunu İngiltere'de buldu. Vida'yı yüksek bir bonservisle satmak isteyen ve ekonomik anlamda bir nebze de olsa rahatlamak isteyen Kara Kartal, Manchester United'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Axel Tuanzebe'nin peşine düştü.

Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, Beşiktaş'ın Tuanzebe transferi için Manchester United'a 1 yıllık kiralama teklifi yapacağını açıkladı. Haberde, Siyah Beyazlı ekibin ciddi girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibiyle anlaşma zemini aradığı belirtildi.

Solskjaer'in bu sezon sadece 11 resmi müsabadaka forma şansı verdiği genç oyuncunundaha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmak istediği belirtildi. Maguire, Baily ve Lindelof'ün alternatifi olan Tuanzebe'nin Türkiye'de oynamak isteyip istemediğinin henüz bilinmediği vurgulandı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Tuanzebe'nin İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







