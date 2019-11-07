UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır puanla grubunda son sırada yer alan Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Braga ile oynayacağı maça önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Gökhan Gönül ve N'Koudou Portekiz'e götürülmedi. Takımın parlayan iki yıldızı Atiba ve Diaby de dinlendirilme amacıyla kadroya alınmadı. Beşiktaş'ın Braga kafilesi 17 futbolcudan oluştu. Takımın önemli isimlerinin İstanbul'da bırakılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, yapılan yorumlar ise "Beşiktaş Avrupa'ya gözden çıkardı" şeklindeydi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN MORAL

BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz yolculuğu öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Takıma başarılar dileyen Çebi, "Portekiz'e gelemiyorum, burada işler var. Siz işinizi sahada yapın, ben burada kalayım" dedi.

AVCI DA İSTANBUL'DA KALDI

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla Portekiz'e gidemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre yarın (bugün) Portekiz'e gidecektir" denildi. Avcı'nın yokluğunda basın toplantısını yardımcı antrenör Recep Uçar gerçekleştirdi.

(Sabah)