Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde gruptaki ilk 4 maçında sıfır çekti. Abdullah Avcı, Bratislava mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Ligdeki olumlu çıkışımızı Avrupa Ligi’ne aynı şekilde yansıtmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Siyah- Beyazlılar’ın grupta bir iddiası kalmamasına rağmen Avcı, çok büyük bir rotasyon yapmadı. İki yıldız dinlendi Burak ve atiba dinlendirilirken, Ruiz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karius, Vida, Rebocho, Elneny, Caner, Diaby gibi oyuncular sahaya 11’de çıktı.

İkinci yarıda N’Koudou ve Ljajic de oyuna dahil oldu. İlk yarıyı Bratislava 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda Beşiktaş sağlı sollu ataklarla rakip kaleyi abluka altına aldı. Önce Roco eşitliği sağladı, ardından Ljajic son dakikada penaltıdan Beşiktaş’a bu sezonki ilk Avrupa galibiyetini yaşattı.