Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu | Beşiktaş kaçıncı sırada? K Grubu puan durumu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya son dakikada yediği golle 4-2 kaybetti. Kara Kartal'ın Alman kalecisi Loris Karius, yediği gollerin ardından taraftarın hedefindeki isim haline geldi. Gruptan oynanan diğer maçta Braga, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0'la geçti. Beşiktaş'ın K Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü hazırladık.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 90. dakikaya 2-2'lik eşitlikle giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, duraklama dakikalarında yediği 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, Slovakya'da ağır bir mağlubiyet alırken grupta oynanan diğer maçta Braga, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
K Grubu puan durumu
1- Slovan Bratislava / 3 puan
2- Braga / 3 puan
3- Wolverhampton / 0 puan
4- Beşiktaş - 0 puan
Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü
19 Eylül Perşembe:
22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş
3 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton
24 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Braga
7 Kasım Perşembe:
23.00 Braga-Beşiktaş
28 Kasım Perşembe:
20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
12 Aralık Perşembe:
23.00 Wolverhampton-Beşiktaş