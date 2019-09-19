Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 90. dakikaya 2-2'lik eşitlikle giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, duraklama dakikalarında yediği 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, Slovakya'da ağır bir mağlubiyet alırken grupta oynanan diğer maçta Braga, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

K Grubu puan durumu

1- Slovan Bratislava / 3 puan

2- Braga / 3 puan

3- Wolverhampton / 0 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş



