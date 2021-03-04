Attığı klas golle takımına kritik bir 3 puan kazandıran 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 mücadelede 4 gol ve 4 asiste ulaştı. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki ön libero, kariyerine 1 yıl daha devam etmeyi planlıyor. Bu konuda yönetimle yaptığı görüşmede düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcuya, Siyah-Beyazlı idarecilerden de olumlu yanıt geldi. Kara Kartal’daki kariyerinde toplamda 228 müsabakaya çıkan Atiba, 22 gol ve 22 asistle oynadı. Kaptan, bu ay içerisinde yapılması beklenen anlaşmayla 2021-22 sezonunda da Beşiktaş’la yoluna devam edecek.