Beşiktaş formasıyla 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, bu dönem çıktığı 37 mücadelede 4 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırmıştı. 38 yaşında olmasına rağmen kendisine oldukça iyi bakan ve takım antrenmanlarının en çalışkan ismi olmayı sürdüren kaptan, şampiyonluğa koşan takımda orta alanın ön hattında forma giymeye başlaması sonrasında bambaşka bir seviyeye çıktı. Önceki dönemlerde 6 numara hattında ön libero pozisyonunda görev yapan Atiba, şimdi ise sekiz numarada forma giyip yıllardır sergilediği başarılı görüntüsünü daha da geliştirmişti.

Yönetim çok memnun

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, 1 yıl daha Kara Kartal’la yola devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş’ta 8 sezonda 290 maça çıkıp 23 gol ve 27 asistle oynayan başarılı futbolcudan memnun olan yönetimin de Atiba’yla yeni kontrat yapmaya hazır olduğu bildirildi. Süper Lig’in resmen sona ermesinin ardından başarılı ismin sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.