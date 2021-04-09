Beşiktaş Atiba ile 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor

Atiba Hutchinson 3-0 kazanılan Alanya maçında 3 golün de pasını veren isimdi. 38 yaşındaki Kanadalı yıldız ilerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmazken Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasında çok önemli bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. Performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Atiba adeta el üstünde tutuluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız isim için Siyah-Beyazlılar'ın harekete geçtiği öğrenildi. İdmanlardaki çalışkanlığı, maçlarda standardın altına düşmeyen performansıyla herkese örnek olan Atiba'nın bir sezon daha devam etmesi için kendisiyle konuşmalar yapıldığı belirtiliyor. Deneyimli oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Aklımda devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissedeceğime bakacağım" diyerek futbola devam edebileceği yönünde açık kapı bırakmıştı.

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