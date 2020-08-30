Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor kanalına bağlandı ve siyah-beyazlıların transfer gündemi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Santrfor pozisyonu için 3-4 adayları olduğunu söyleyen Kocadağ, bu adaylardan birinin Nikola Kalinic olduğunu doğruladı. Kocadağ ayrıca Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Papiss Cisse ile görüştüklerini ancak deneyimli golcünün diğer adayların şu an için gerisinde bulunduğunu ifade etti.

Kocadağ, "Sanki Beşiktaş'ta transfer yapılamıyor ve Beşiktaş kötüye gidiyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlar var. Bu çok acımasızca ve kendilerini erken belli edenler. Elimizden geleni yapıyoruz ve zorlukların üstesinden geleceğiz.

Forvet transferinde görüştüğümüz 2-3 isim var. Basına da yansıyanlar var. Nikola Kalinic yine görüştüğümüz futbolculardan biri. Fakat bizden 3-4 milyon euro maaş ve 3-4 sene kontrat süreleri beklemesinler."

Papiss Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi. Ancak diğer adaylar şu anda Papiss Cisse'nin önünde. Kalinic ve onun kalitesinde 1-2 alternatifimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Montero ve Sangare

Emre Kocadağ ayrıca Montero ile kiralık olarak anlaştıklarını ve oyuncunun yarın akşam İstanbul'a geleceğini, sağ bek transferi konusunda da Antalyasporlu Nazım Sangare için temas halinde olduklarını kulübüyle anlaşılması halinde transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

Roco, Larin ve Vida

"Larin bu sezon takımda kalacak. Roco ile sözleşme feshi için görüşme yaptık. Yakın zamanda son noktayı koyma durumumuz var. Vida oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz."