Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde Beşiktaşlı taraftarların organize ettiği etkinliğe katıldı. Burada davul zurnayla karşılanan Kocadağ, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan’ı ziyaret ettikten sonra bir restoranda imzalı forma dağıttı.

Asbaşkan Kocadağ, her fırsatta Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte olmaya çalıştıklarını belirterek, “Aslen Yusufeliliyiz. Yusufeli’nin Altıparmak köyünden İstanbul’a göçtük. Dededen itibaren buralıyız. Burada hem aile ziyareti hem dostlarımızı ziyaret etmek istedik. Bu vesile ile de buradaki Beşiktaşlı arkadaşlarımızın yaptığı bir organizasyona katıldık. Bu noktada biz de Beşiktaşlılarla Yusufeli’nden ve Artvin’den gelen arkadaşlarımızla burada buluştuk. Çok güzel bir buluşma oldu. İstanbul’dan formalar getirmiştim, futbol topları getirmiştim, onları dağıttık. Tabii bizim gittiğimiz her yerde, Anadolu’nun her köşesinde ne kadar fazla Beşiktaşlı katabilirsek bu büyük camiaya, ne kadar çok çocukları Beşiktaşlı yapabilirsek bizler için de ayrı bir mutluluk, bir kıvanç vesilesi oluyor. O noktada gittiğimiz yerlerde bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Beşiktaşlılarla beraber olmaya çalışıyoruz. Burada da hemşerilerimizle, Beşiktaşlılarla beraber olduk, çokta mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

"Çok güzel hazırlık dönemi geçirdik" de

Takımın çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Kocadağ, “Uzun dönemdir kamp yapamıyorduk. Bu sezon öncesi iki tane kamp yaparak hem Avusturya’da hem İspanya’da kamplar ve çok ciddi rakiplerle hazırlık maçları yaparak hazırlandık. Bu maçlarda artıları, eksileri hocamız değerlendirdi. Bu hafta lig başlıyor. Cumartesi günü Kayserispor’la inşallah lige başlayacağız. Dün akşam itibari ile bir transferimiz daha İstanbul’a geldi. Takıma takviye noktasında hocamınız istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Profesyonel ekibimizin çalışmaları neticesinde bizim de katkılarımızla, başkanımızın da onayıyla bu transferleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Serdar Saatçı ile yola devam etme noktasında uzun bir kontrat yapmak isteğimiz var"

Serdar Saatçı'nın, kampta yaşanan olaydan sonra özür dilediğini hatırlatan Kocadağ, “Camiadan özür dilemesi çok önemliydi. Sonra geldi; başkanımızdan ve yönetim kurulundan, takım arkadaşlarından özür diledi. Biz kendisi ile sözleşme uzatma noktasında temasımız oldu. Yine arkadaşlarımız bu konuda görüşüyorlar, ya sözleşme ya uzatma noktasında ya da diğer konularda ilerleyen günlerde göreceğiz ne yapacağımızı. Bir şekilde Serdar ile yola devam etme noktasında uzun bir kontrat yapma noktasında isteğimizi biz belirttik" cümlelerine yer verdi.

Emre Kocadağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hocamız teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Uzun yıllardır benimsediği bazı taktikler, teknik noktada verdiği kararlar var. Alıştığı bir sistem var. Ama oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır. Her iki taktiği de denedi, teknik anlamda benim çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Bu hocamızın ve teknik ekibin kararıdır. Beşiktaş sahaya maçı kazanmak için çıkar. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa, oyunculara hangi tekniği vermesi gerekiyorsa, hangi taktiği uygulaması gerekiyorsa onu verecek ve uygulayacaktır. Önemli olan sahada seyir zevki yüksek, hem de sonuca etki edecek, iyi bir sonuç alabilecek teknik ve taktik olarak bilgi ve donanımı sahaya yansıtmak. Hocamız bunu üstesinden geleceğine inanıyorum.”

