Beşiktaş Asbaşkanı Avşar, Engelliler Günü Spor Şöleni’nde

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni’ne katıldı.

05 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş Asbaşkanı Avşar, Engelliler Günü Spor Şöleni’nde

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, dün Siyah-Beyazlılar’ın tekerlekli sandalye basketbol takımının genel menajeri Erdem Göksel, idari menaceri Handan Karatekin, antrenör-oyuncusu Kaan Dalay ile sporcularıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni’ne katıldı.

Avşar, etkinlikte bir araya geldiği Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Onur da Avşar’a, Beşiktaş’ın etkinliğe katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.

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