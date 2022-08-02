Kara Kartal’ın alt yapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, bonuslarda 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında İskoçya ekibi Rangers’a transfer olmuştu. Genç futbolcunun yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan yönetim, son olarak rotayı İngiltere olarak belirlemiş ve West Ham United’dan Arthur Masuaku’yla anlaşma sağlamıştı. 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda kulübüyle el sıkışan idareciler, oyuncuyu dün İstanbul’a getirdi. Beşiktaş , oyuncu için West Ham’a kiralama bedeli ödemeyecek. Masuaku’ya ise 800 bin Euro maaş verilecek. Oyuncunun kontratında ayrıca 2.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael’in talebi doğrultusunda tecrübeli ismi takımın Süper Lig ’de yeni sezonundaki ilk maçı olan cumartesi günkü Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeyi planladığı ifade edildi.

7 milyon Euro ödendi

Premier Lig’de 6 sezondur West Ham United forması giyen Demokratik Kongolu Arthur Masuaku, Yunanistan ekibi Olympiakos’tan 2016 yılında 7.1 milyon Euro karşılığında İngiltere’ye geçiş yapmıştı. Başarılı oyuncu, West Ham’da 6 sezonda 128 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans ortaya koymuştu.

Orhan Yıldırım







