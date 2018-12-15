Sezona iyi başlayamayan, Avrupa Ligi’nden de elenen Beşiktaş devre arası gelmeden transfer için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar’ın savunmanın göbeğine takviye yapmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pepe’nin yüksek maliyeti nedeniyle yeni mukavele yapmayı düşünülmeyen Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son dönemde forma giyemeyen Roco’nun da bekleneni verememesi yüzünden alternatif arayışına geçildiği kaydedildi. Başkan Fikret Orman’ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde, Shakhtar’ın stoperi Yaroslav Rakytskyi’nin kiralanması için girişimlere başlandı.

Karius taktiği izlenecek

Ukrayna Milli Takımı forması da giyen Rakytskyi’nin yüksek bonservis bedeli nedeniyle Siyah-Beyazlılar’ın öncelikli hedefinin kiralamak olduğu gelen bilgiler arasında. 29 yaşındaki stoperin transferinde Loris Karius taktiğini uygulamak isteyen Beşiktaş, Liverpool’dan aldıkları Alman file bekçisinde olduğu gibi satınalma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Shakhtar formasıyla ligde geride kalan 18 haftanın 11’inde şans bulan ve bunların 10’unda 90 dakika sahada kalan Rakytskyi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise ilk 4 mücadelede görev aldı.

Mehmet Ali Sabuncu

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