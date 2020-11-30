Beşiktaş ara vermedi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular, koşuların ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, pas-şut çalışması sonrası yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.