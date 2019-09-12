Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Siyah-Beyazlılar’ın takım çalışmalarında sergilediği futbolla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Dün yapılan çift kale maç çalışmasında ortaya koyduğu etkili görüntüyle takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan 24 yaşındaki futbolcu, Gazişehir’le oynanacak Süper Lig mücadelesine en iyi şekilde hazırlanıyor.

Kara Kartal’da çıktığı 2 mücadelede de sonradan oyuna dahil olan N’Koudou, bu kez ilk 11 sevinci yaşayacak.





Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta Diaby şoku!







