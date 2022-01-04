2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını Katar'da oynayacak. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı yarın akşam saat 20.45'te başlayacak. ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakem kadrosu

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

Önder Karaveli'nin gözü Süper Kupa'da

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

Nuri Şahin 3. ayında kupa fırsatını elinde bulunduruyor

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3. ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'a bir şok daha!

Beşiktaş'ta eksikler artmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Antalyaspor ile Süper Kupa'da Katar'da oynayacakları maç öncesinde 5 futbolcusunun üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle bu oyuncuların kadroya dahil edilmediği açıklamıştı. Bu isimler arasına dün Oğuzhan Özyakup da eklendi. Kartal, kupa maçı öncesinde aldığı bu kötü haberlerle Katar'a doğru hareket etti.

İstanbul'da negatif, Katar'da pozitif

Siyah beyazlı kafile Katar'a gitmeden önce Covid-19 testi yaptırmış ve kafilede yer alan futbolcuların testi negatif çıkmıştı. Katar'da rutin kontrol olarak yapılan Covid testi sonucunda Rachid Ghezzal'ın testi bu kez pozitif çıktı.

Kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcunun testi pozitif çıktığı için Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarıldı. Ghezzal, karantina otelinde 7 günlük karantina sürecine alınacak. Katar'da şartlara uygunluk ile ev karantinası şansı olmasından dolayı Beşiktaş, Rachid Ghezzal'i Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulunacak. Türkiye'deki karantina sürecinin 14 gün olması nedeniyle Ghezzal bazı maçları kaçıracak.

Beşiktaş açıkladı

Siyah beyazlılar bugün Katar'da yapılan testlerin sonucunda bir futbolcu bir de teknik ekip çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu. Beşiktaş yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Rize maçında cezalı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçında ceza sınırında olan Ghezzal, bu maçta kart görerek, ligin ikinci yarısının açılış maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Ghezzal bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Cezayirli futbolcu karantina sürecinin devam edecek olması nedeniyle ligin 21. haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasını kaçıracak. 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.