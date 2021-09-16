Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş , Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın (17 Eylül) saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.