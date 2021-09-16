Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş , Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın (17 Eylül) saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.