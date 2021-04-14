Beşiktaş-Antalyaspor kupa finali lig sonunda oynanacak

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası’nda da şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlılar’a dün beklenen haber geldi. Antalyaspor’la oynanacak final mücadelesinin lig devam ederken yapılmasının planlanması sonrasında konuya tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 hafta önce beIN SPORTS’ta katıldığı bir programda, ‘Kupa finali için federasyona rica edeceğim. Lig bittikten sonra kupa finalini oynamak istiyoruz. Bu zorlu maçların içinde bir de kupa finalini oynamak istemiyoruz” demişti. Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak kararını dün açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan dün yapılan bildiride, kupada final müsabakasının saat 20.45’te başlayacağı belirtildi.