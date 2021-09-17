Beşiktaş Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş , Süper Lig ’de deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 20.00’de özel bir uçakla Antalya’ya gidecek ve kampa girecek.