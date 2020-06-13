Beşiktaş, koronavirüs arası sonrası ilk maçında Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Koronavirüs salgını öncesinde oynadığı son maçta, Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, 4 maçlık da bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. O derbide sarı kart görüp cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. As kaleci Loris Karius ile de yollar ayrıldı, 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor...

Antalyaspor ise Tamer Tuna yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyarken, ligde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Son olarak da şampiyonluk adaylarından Sivasspor'u Veysel Sarı'nın golüyle 1-0 yenmişlerdi... Akdeniz ekibinin İstanbul kafilesinde, uzun süredir sakat olan stoper Bahadır Öztürk ile salgın nedeniyle yurt dışına çıkan ama geri dönemeyen ön libero Charles yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın öncesinde Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 5 maç "2.5 ÜST" bitmişti.

- Salgın öncesinde Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maç "KG VAR" olmuştu.

- İki takım arasındaki son 4 lig maçı ise karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %41'lik kesim siyah-beyazlıların koronavirüs arası sonrası iç sahada oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %32'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Eleştirilse de ilk yarının önemli katkılarından birini sağlayan Burak Yılmaz'ın cezalı olması önemli. Sergen Yalçın için zor bir sınav olacaktır. Antalyaspor ise Kupa maçı oynayacak. Her iki takımın da sorunları var. Kimin kazanacağını tahmin etmek güç. İki takımın da skor bulmasını bekliyorum.



