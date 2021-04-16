Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olan Ankaragücü, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 45+4 ve 52'de Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2 farklı geriye düşen Başkent ekibi, 65'te Joseph Paintsil ile farkı 1'e indirdi. Welinton'un faulüyle ceza sahasında yerde kalan Paintsil, penaltıda hata yapmadı.

Ankaragücü'nün en önemli hücumcuları arasında yer alan Paintsil, 90+1'de bu sefer Gökhan Töre'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve takımına 2. kez penaltı kazandırdı.

2 penaltıda da pozisyonun içinde olan Ganalı oyuncu, penaltıyı yine kullanmak istedi. Ankaragücü'nün bir başka tecrübeli oyuncusu Emre Güral da beyaz noktaya gitti. İki futbolcu da penaltı noktasından uzaklaşmadı, araya İbrahim Akdağ girdi.

Emre ile konuşan İbrahim, tecrübeli futbolcunun elindeki topu kenara attı. 2. kez topun başına geçen ve Ersin'i avlayan Paintsil, takımına Vodafone Park'ta 1 puanı getirdi.



