Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bş. Bld. Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımız ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına, yarın (14 Nisan) saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.